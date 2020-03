POL-ROW: ++ 65-jährige Autofahrerin verunglückt auf der B 75 ++ Randalierer im Seniorenheim ++ Sturz mit dem schnellen E-Bike ++ Jugendlicher bei Auffahrunfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

65-jährige Autofahrerin verunglückt auf der B 75

Lauenbrück. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 75, kurz vor dem Pflegezentrum Wümmetal, ist am Montagmittag eine 65-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Kia aus Richtung Scheeßel unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte ihr Wagen mit einem Straßenbaum. In der ersten Unfallmeldung hieß es zunächst, dass die Frau im Fahrzeug eingeklemmt sei. Daher rückte neben der Rettungswagenbesatzung und dem Notarzt auch die Feuerwehr aus Scheeßel an. Ersthelfer und Zeugen hatten die Verunglückte jedoch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wrack befreit. Die Frau wurde nach der Erstversorgung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über siebentausend Euro.

Randalierer im Seniorenheim

Scheeßel. Beamte der Rotenburger Polizei haben am späten Montagabend vor dem Seniorenheim an der Großen Straße einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor das Pflegepersonal attackiert. Da die Mitarbeiter die Situation nicht mehr kontrollieren konnten, verständigten sie über Notruf die Polizei. Eine Streifenbesatzung traf den 27-Jährigen vor dem Seniorenheim an. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich sehr aggressiv. Weil sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen widersetzte, wurden ihm zunächst Handfesseln angelegt. Anschließend kam er im Streifenwagen zur Polizei. Dort musste der 27-Jährige die Nacht bis zum frühen Morgen in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sturz mit dem schnellen E-Bike

Westerholz. Beim Sturz mit seinem Elektrofahrrad hat sich ein 41-jähriger Mann am Montagmorgen verletzt. Der E-Biker wollte gegen 8 Uhr mit seinem S-Pedelec, einem versicherungspflichtigen und bis zu 45 Stundenkilometer schnellen Fahrrad mit Elektromotor, von der Kreisstraße 219 auf den Radweg fahren. Dabei stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich leicht. Die Polizei gibt den Sachschaden mit einigen hundert Euro an.

Jugendlicher bei Auffahrunfall verletzt

Zeven. Bei einem Auffahrunfall im Nord-West-Ring ist am Montagnachmittag ein 14-jähriger Fahrzeuginsasse verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin und ein 18-jähriger Autofahrer hatten gegen 17 Uhr hinter einem abbiegenden Fahrzeug verkehrsbedingt halten müssen. Ein 42-jähriger Mann erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den Toyota des 18-Jährigen auf. Dessen Wagen wurde auf VW Polo der 28-Jährigen geschoben. Der jugendliche Beifahrer im Toyota zog sich Verletzungen an seinem Knie zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über sechstausend Euro.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag vermutlich unter Drogeneinwirkung in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Ford gegen 12 Uhr in der Labesstraße gestoppt. Da sie bei dem jungen Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum erkannten, veranlassten sie einen Urintest. Er bestätigte den ersten Verdacht. Demnach hatte der 21-Jährige vor der Fahrt Marihuana geraucht. Er musste eine Blutprobe abgeben.

