Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Neue Reifen aus der Garage geklaut ++ Diebstahl im Raiffeisenmarkt ++ Später Anruf von der falschen Polizei ++ Rollerfahrer unter Drogenverdacht ++ Junger Biker kommt ins Schleudern ++

Rotenburg (ots)

Neue Reifen aus der Garage geklaut

Zeven. Vier fabrikneue Reifen, alle noch in Folie eingepackt, haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Sonnenkamp gestohlen. Die Reifen der Marke Hankook vor der Größe 205/55/R16 V lagen in einer unverschlossenen Garage eines Wohnhauses. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Diebstahl im Raiffeisenmarkt

Bremervörde. Ein noch unbekannter Mann und eine unbekannte Frau, die am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit einem Kleinkind im Raiffeisen-Markt an der Friedrich-Wilhelm-Straße eingekauft haben, stehen im Verdacht dort eine Motorsäge, eine Strauchschere und ein Ladegerät im Wert von knapp fünfhundert Euro gestohlen zu haben. Alle Geräte stammen vom Hersteller Stihl. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, dass die Diebstahlsicherung zuvor von den Unbekannten entfernt wurde. Dann verließen sie das Geschäft mit den Geräten, ohne dafür zu zahlen. Hinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter Telefon 04761/99450.

Später Anruf von der falschen Polizei

Sittensen. Eine 76-jährige Zevenerin hat am späten Mittwochabend einen Anruf von einer falschen Polizeibeamtin erhalten. Gegen 23.15 Uhr klingelte ihr Telefon. Die Anruferin gab sich als Polizistin aus und teilte mit, dass soeben zwei Einbrecher festgenommen worden seien. Bei den Männern habe man einen Zettel mit ihrem Namen gefunden. Dann erkundigte sich die Frau, wann die Seniorin zum letzten Mal draußen gewesen sei. Als die 76-Jährige entgegnete, dass sie oft Besuch von ihrer Tochter erhalte, legte die Anruferin auf.

Rollerfahrer unter Drogenverdacht

Elsdorf. Die Zevener Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen 30-jährigen Mann erwischt, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen auf einem Motorroller unterwegs war. Die Beamten stoppten die Fahrt des Mannes gegen 00.15 Uhr in der Kampstraße. Nach einem Urintest bestätigte sich der erste Verdacht auf Drogenkonsum. Der 30-Jährige räumte ein, Marihuana geraucht zu haben. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Junger Biker kommt ins Schleudern

Rotenburg. Ein 17-jähriger Biker ist in der Nacht zum Freitag mit seinem Kleinkraftrad in der Burgstraße verunglückt. Er kam gegen 00.15 Uhr vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit seiner Honda ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einer Trenninsel landete der junge Mann auf der Gegenfahrbahn. Er zog sich Verletzungen an seiner Hüfte und seinem Arm zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

