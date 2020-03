Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fernbusse im Fokus der Autobahnpolizei Sittensen - Fahrgast muss vom Reise- in den Polizeibus umsteigen ++

Rotenburg (ots)

Fernbusse im Fokus der Autobahnpolizei Sittensen - Fahrgast muss vom Reise- in den Polizeibus umsteigen

Sittensen/A1. In der vergangenen Woche haben Spezialisten der Rotenburger Polizei drei Tage den gewerblichen Personenverkehr auf der Hansalinie A1 unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden viele Fernbusse mit weit über 600 Fahrgästen kontrolliert.

Vorrangig überprüften die Beamten die Busse auf technische Mängel und schauten auf die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten des Personals. In zwei Fällen wiesen die Sicherheitsausstattungen der Kraftomnibusse Mängel auf. In einem Fall konnte eine erforderliche Genehmigungsurkunde nicht vorgelegt werden.

Bei den Überprüfungen der Fahrgäste fiel die Trefferquote deutlich höher aus. Drei Fahrgäste hielten sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Sie wurden den jeweils zuständigen Ausländerbehörden überstellt. Gegen zwei andere Fahrgäste wurden Ermittlungsverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Für einen 22-jährigen Mann aus Eritrea war die Reise am Kontrollort beendet. Er wurde mit dem Polizeibus zur Justizvollzugsanstalt nach Bremervörde verbracht, um dort eine 60-tägige Haftstrafe wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz abzusitzen. Der junge Mann war seit Oktober 2019 durch die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben. Ein 23-jähriger Mann aus Hamburg erweckte das besondere Interesse der eingesetzten Beamten, weil er in den Auskunftssystemen Vorerkenntnisse im Bereich des Drogen-Handels hatte. Die Polizei fand in seinem Handgepäck etwa 20 Gramm Marihuana und Utensilien für den Drogenhandel. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handels mit Cannabisprodukten. Das Marihuana wurde vor Ort beschlagnahmt.

Polizeikommissar Brockmann, Spezialist der Autobahnpolizei Sittensen: "Wir haben von den meisten Fahrgästen ein positives Feedback erhalten, dass wir den Bus, den Fahrer und auch die Mitreisenden überprüft haben." Mit diesen Kontrollen erhofft sich die Polizei auch, das Sicherheitsgefühl im Busreiseverkehr zu erhöhen.

