Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gewinnspiel war nur ein Fake ++ Vorfahrt missachtet - 56-jährige Autofahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Gewinnspiel war nur ein Fake

Zeven. Eine 80-jährige Zevenerin hat am Mittwochnachmittag zwei unerwartete Anrufe erhalten. Zunächst meldete sich eine Frau und überbrachte die freudige Nachricht, dass sie in einem Gewinnspiel 90.000 Euro gewonnen habe. Ein Mann meldete sich etwas später und versuchte die Modalitäten der Geldübergabe zu klären. Wie in anderen Fällen zuvor, gab es auch hier einen Haken an der Sache. Die Seniorin müsse für anfallende Gebühren einen Betrag in bar an den Überbringer auszahlen. Die Frau war gewarnt und beendete das Gespräch. Bei der Polizei erstattete sie eine Strafanzeige.

Vorfahrt missachtet - 56-jährige Autofahrerin verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Große Straße/Zevener Straße ist am Mittwochvormittag eine 56-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße mit ihrem Dacia in Richtung Rotenburg unterwegs. Aus der Zevener Straße wollte ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf nach links auf die Große Straße einbiegen. Er missachtete die Vorfahrt der Frau. Bei der Kollision zog sich die 56-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

