Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brände Harburger Straße++ Beschädigtes Buswartehäuschen++ Einbruch in Frisörsalon++ Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug++ Folgenschwerer Unfall auf der BAB1 Richtung Hamburg##

Rotenburg (ots)

Brände in der Harburger Straße

Rotenburg

Am frühen Sonntag Morgen wurden die Beamten der Rotenburger Wache gleich zweimal wegen Brandmeldungen im Rotenburger Stadtgebiet gerufen. Um 06.00 Uhr wurde der Brand eines Mülleimers am Gebäude des E-Center-Marktes in der Harburger Straße gemeldet. Das Feuer konnte durch die Polizei rechtzeitig gelöscht werden, ohne dass es zu einem Schaden an dem Gebäude kam. Um 07.00 Uhr folgte die Meldung eines Brandes am Gebäude der Sparkasse in der Harburger Straße. Die Beamten stellten am Brandort fest, dass mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden waren. Ein nebenstehender Fahrradüberstand wurde durch die Flammen beschädigt. Weiterhin platzen Fensterscheiben und schmolzen die Fensterrahmen des ebenfalls nebenstehenden Gebäudes der Sparkasse, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Die Rotenburger Freiwillige Feuerwehr wurde zur Brandbekämpfung alarmiert und löschte den Brand neben dem Gebäude der Sparkasse, so dass ein in Brand geraten des Sparkassengebäudes verhindert wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen zur genannten Tatzeit geben können, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

Beschädigtes Buswartehäuschen

Bothel

In der Nacht zu Samstag kam es in Bothel in der Hasseler Straße zu Vandalismus. An dem dortigen Buswartehäuschen wurde durch unbekannte Täter mit einer Bierflasche eine Glasscheibbe zerschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Rotenburg konnte vor Ort Spuren sichern. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Aufklärung leisten können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bothel unter 04266-8505 oder der Rotenburger Polizeiwache unter 04261-9470 zu melden.

Einbruch in Frisörsalon

Rotenburg

Am frühen Sonntag Morgen um 04.45 Uhr brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft in der Goethestraße in Rotenburg ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte leider erst später die Polizei. Die Täter warfen mit einem Stein die gläserne Eingangstür des Salons ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Bei dem Einbruch erbeuten die Täter ca. 1200 Euro Bargeld und flüchten über den Hinterhof. Die Polizei Rotenburg sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Fahrer eines Sattelzuges verliert Kontrolle über Fahrzeug

Elsdorf

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 30jähriger Führer eines Sattelzuges die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Auf Höhe der Gemarkung Elsdorf wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen und er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Seitengraben zum Stillstand kam. Es entstanden Schäden an der seitlichen Schutzplanke, dem Wildfangzaun und der Bepflanzung des Seitenbereiches. Der Fahrzeugführer aus Grasberg wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Rotenburg verbracht. Zwecks Bergung wurden zwei Fahrstreifen über die Dauer von mehreren Stunden gesperrt. Dies führte zu einem bis zu vier Kilometer langen Rückstau, an dessen Stauende es zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam.

Folgenschwerer Unfall auf der BAB1 Richtung Hamburg

Bockel

Am 07.03.2020, gegen 13:35 Uhr befuhr ein 26jähriger Mann aus Bremen mit einem Kastenwagen die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Aufgrund einer LKW-Bergung nach einem Unfall am Vormittag staute sich der Verkehr etwa bis zur Anschlussstelle Bockel auf. Der mit hoher Geschwindigkeit an das Stauende heranfahrende Fahrer des Kastenwagens bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen Audi, A4 Avant, auf. In einer Kettenreaktion wurde der Audi auf einen davorstehenden Porsche, Panamera, und dieser wiederrum auf einen Audi, A5 Sportback, aufgeschoben. Durch den Unfall wurden der Fahrer und alleinige Insasse des Kastenwagens und die beiden Insassen des Audi, A4 Avant, eine 62jährige Frau und ein 58jähriger Mann aus Cloppenburg, schwer verletzt. Aus den zwei weiteren am Unfall beteiligten Fahrzeugen wurden von den sechs Insassen vier Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Die Polizei sperrte über die Dauer von zwei Stunden zwecks Bergung der Fahrzeuge und Aufnahme des Unfalles die Autobahn Richtung Hamburg.

