Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer prallt vor sich senkende Bahnschranke

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (13.05.2020, 07:40 Uhr) verunglückte ein Radfahrer auf der Simonsstraße in Wuppertal-Elberfeld und verletzte sich dabei schwer. Der 44-jährige Zweiradfahrer befuhr die Simonsstraße aus Richtung Tiergartenstraße kommend. An einem beschrankten Bahnübergang, welcher die Simonsstraße quert, bemerkte er die sich senkende Schranke nicht und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenprall und den anschließenden Sturz zog er sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus bringen. Ob die tiefstehende Sonne zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (weit)

