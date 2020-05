Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub auf der Nordbahntrasse in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (12.05.2020, gegen 02:00 Uhr), kam es auf der Nordbahntrasse in Wuppertal-Barmen zu einem versuchten Raub. Ein 55-jähriger Radfahrer war auf der Trasse in Höhe der Weiherstraße in Richtung Elberfeld unterwegs, als zwei Jugendliche auf ihn zukamen. Sie stellten sich dem Radfahrer in den Weg und zwangen ihn anzuhalten. Dann forderten sie die Herausgabe seines Rucksacks, zerrten daran herum und traten gegen das Fahrrad. Als der Geschädigte um Hilfe rief, liefen die Täter ohne Beute davon. Beide sind zwischen 16 und 18 Jahre alt und hatten eine dunklere Hautfarbe. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. Einer hatte schwarze lockige Haare. Beide waren dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell