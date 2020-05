Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgänger von Fahrzeug erfasst - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montag, den 11.05.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Edelhoffstraße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 15-jähriger Remscheider überquerte in Höhe der Hausnummer 33 die Fahrbahn, als er von einem unbekannten Fahrzeugführer, der aus Richtung Hasten kam, erfasst wurde. Der Fahrer hielt kurz an, begutachtete sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und begab sich in Begleitung seiner Sorgeberechtigten selbstständig in ärztliche Behandlung. Das flüchtige Fahrzeug soll ähnlich einem "Pick-up" mit Ladefläche ausgesehen haben und dunkel lackiert gewesen sein. Der Fahrer war etwa 40-50 Jahre alt, etwa 175-180 Zentimeter groß und hatte braune Haare. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

