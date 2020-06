Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Apelern und Reinsdorf

Apelern (ots)

(Haa)Am 18.06.2020, gegen 10:28 Uhr, kam es auf der L 443 zwischen Apelern und Reinsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Daimler Benz Sprinter. Die 25 jährige Fahrerin eines Sprinters war auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern geraten und mit einem ihr entgegenkommenden 59 jährigen Fahrer eines VW Polo zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW Polo in den umliegenden Straßengraben. Der Daimler Benz Sprinter kippte auf die linke Fahrzeugseite und blieb am Fahrbahnrand liegen. Beide Fahrzeugführer zogen sich durch den Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Aufgrund einer nicht geringen Menge austretender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn für die Dauer der Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell