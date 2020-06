Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung Gutenbergschule. Türscheibe hielt Stein stand.

Hoya (ots)

(opp) Vermutlich in den Abendstunden zum Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die äußere Verglasung des alten Schulschwimmbades der Gutenbergschule an der Rudolf-Harbig-Straße in Hoya beschädigt. Ein in der Nähe aufgefundener Stein ließ vermuten, dass dieser für den Wurf benutzt worden sein könnte. Es entstand nach polizeilichen Schätzungen ein Schaden von ungefähr 500,- Euro. Zeugenschaftliche Hinweise werden an das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 erbeten.

