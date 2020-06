Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- "Großer" Besuch in der Polizeidienststelle

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(BER)Nicht hohen sondern großen Besuch erhielten die Polizeibeamten am Mittwochabend in Stadthagen. Eine ausgewachsene Deutsche Dogge verbrachte einige Zeit im Kommissariat, nachdem der Hund allein in Lüdersfeld unterwegs war. Aufgrund einer Reihe kleinerer Einsätze, konnten sich die Polizeibeamten erst gegen 23.30 Uhr um den Streuner im Riehweg kümmern. Außerdem musste zunächst noch der Streifenwagen gewechselt werde - in den Passat wäre die Dogge wohl nicht eingestiegen. Bis zu dem Zeitpunkt hatten sich Anwohner rührend um das gutmütige Tier gekümmert. Mit etwas Überredungskunst gelang es der Funkstreifenwagenbesatzung, den Hund zum Einsteigen zu bewegen, bei der beeindruckenden Größe immer mit dem gehörigen Respekt. Wohl fühlte sich die Dogge in der Dienststelle, hier wurde sie mit Wasser und Hundeleckerlies bei Laune gehalten. Kurz nach Mitternacht meldete sich der Eigentümer im Kommissariat. Der 63-jährige Mann aus Halle war zu Besuch in Lüdersfeld, als ihm der Hund ausbüchste. Das Tier hatte somit auch keine Ortskenntnis. Zum glücklichen Abschluss erfuhren die Beamten noch den Namen "Carlos vom Klostergarten", genannte "Joe" und dass der Rüde kurz zuvor stolzer Vater von sage und schreibe 14 Welpen geworden war.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell