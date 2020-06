Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführerin missachtet Zeichen und Weisungen der Polizei

Bad Nenndorf (ots)

(He.)Die Polizei Bad Nenndorf wollte in den frühen Morgenstunden des 18.06.2020 einen PKW auf der Bundesstraße 65 kontrollieren. Um die Kontrolle durchzuführen wurde die Leuchtschrift "Stop Polizei" sowie das Blaulicht am Streifenwagen eingeschaltet. Jedoch wurden die Haltezeichen auf ca. 2,5km Fahrtstrecke ignoriert, erst ein Rotlicht einer Ampel stoppte die Fahrt der Verkehrsteilnehmerin. Das Missachten von Haltezeichen der Polizei bedeutet ein Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt, mit dem jetzt die Autofahrerin rechnen muss. Auch der Beifahrer wurde kontrolliert, da er während der Fahrt, mit eindeutig beleidigenden Handzeichen aus dem PKW heraus, in Richtung der hinterherfahrenden Polizeibeamten gestikulierte. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Verkehrsteilnehmer wurden die Polizeibeamten weiterhin vom Beifahrer beleidigt, ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

