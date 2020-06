Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streit mit Körperverletzung nach Nichtbeachtung Corona-Auflagen

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Im Kurpark in Bad Nenndorf kam es an dem dortigen Eispavillon zu einem Streit. Der Streit entbrannte über die Nichteinhaltung des Mindestabstandes. Die Situation spitzte sich zu und endete mit einem Faustschlag in das Gesicht, der Person, die nach mehrmaliger Aufforderung den Mindestabstand einzuhalten nicht nachgekommen ist. Die Kontrahenten sind 55 und 63 Jahre alt. Die blutende Wunde konnte vor Ort ohne Rettungswagen versorgt werden.

