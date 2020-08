Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchsversuch

Greven (ots)

Unbekannte Täter wollten am vergangenen Wochenende in ein Geschäftshaus an der Albachtstraße einbrechen. Ziel der Täter waren die Räume einer Orthopädie. Die Täter machten sich an der Zugangstür zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, diese aufzubrechen. Als die Geschädigten die Tür am Montagmorgen aufschließen wollten, war dies nicht mehr möglich. Es konnte noch angegeben werden, dass am Samstagmittag (08.08.2020) noch alles in Ordnung war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

