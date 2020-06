Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Tätern

Nordhorn (ots)

In der Nacht zum 25. Februar sind zwei bislang unbekannte Täter durch den Ortsteil Neuberlin gestreift und haben mehrere Straftaten begangen.

Im Bereich der Ostpreußenstraße betraten sie gegen 01.00 Uhr ein Grundstück und rüttelten an mehreren Türen. Da diese verschlossen waren, verließen die Täter das Grundstück. Auch in der Aachener Straße versuchten sie gegen 03.00 Uhr in ein Haus einzudringen. Um im Schutz der Dunkelheit agieren zu können, beschädigten sie zuvor eine Außenlampe. In der Leipziger Straße brachen die Unbekannten zwei Gartenschuppen auf und stahlen diverses Werkzeug.

Die beiden Täter wurden durch eine Überwachungskamera aufgenommen.

Zeugen die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

Fahndungsbilder sind hier zu finden: https://fcld.ly/nordhorn-einbrecher

