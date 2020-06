Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen -Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Die Polizei aus Lingen sucht den Eigentümer eines schwarzen Motorrollers. Dieser wurde am 22.Mai durch Passanten in einem Waldstück nahe der Hedonklinik in der Straße Am Kurpark gefunden. Der Halter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Hinweise zu dem Eigentümer nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell