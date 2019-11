Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ehrliche Finderin übergibt volle Geldbörse an Bundespolizei

Köln (ots)

Donnerstagabend fand eine Frau in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofes eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro. Sie übergab das wertvolle Gut an die Bundespolizei, die nunmehr der Besitzerin das verlorengegangene Portemonnaie wiedergeben wird.

Gegen 22:00 Uhr entdeckte die Frau eine Geldbörse in der A-Passage des Hauptbahnhofes. Auf direktem Weg ging sie zur Wache der Bundespolizei und übergab den Geldbeutel. Die Beamten stellten fest, dass die schwarze Geldbörse einer 81-jährigen Kölnerin gehört. In dem Portemonnaie befanden sich über 400 Euro Bargeld, eine Sparkassenkarte sowie Krankenkassenkarte. Die Kölnerin wird glücklich sein, wenn sie erfährt, dass ihr Eigentum durch eine ehrliche Finderin an die Bundespolizei übergeben wurde.

