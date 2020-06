Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Einbrüche in Gütersloher Schulen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwoch (10.06.) und Sonntag (14.06.) sind bislang unbekannte Täter in drei Schulen eingebrochen. Zwischen Mittwoch (22.00 Uhr) und Donnerstag (10.30 Uhr) brachen Unbekannte über ein Dachfenster in eine Schule an der Moltkestraße ein. In der Schule randalierten die Täter und entleerten mehrere Feuerlöscher. In der Zeit von Freitag (16.30 Uhr) bis Sonntag (14.06.) gelangten Unbekannte durch eine aufgehebelte Tür in eine Schule an der Osningstraße. Ersten Erkenntnissen nach gab es kein Diebesgut. Zudem brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule Am Anger ein. An der Schule wurde am Sonntag (03.00 Uhr bis 12.45 Uhr) ein Fenster aufgebrochen. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebungen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

