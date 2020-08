Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall am Dienstag

Greven (ots)

Am Dienstagmittag (11.08.) wurde die Polizei gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Zweiradfahrer gerufen. Eine 74-jährige Frau aus Greven fuhr mit ihrem Pkw auf der Königstraße. Am Kreisverkehr mit der Bismarckstraße/Grabenstraße fuhr sie in den Kreisverkehr ein. Aus der Bismarckstraße fuhr in dem Moment ein 48-jähriger Mann aus Nordwalde mit seinem E-Bike in den Kreisverkehr ein, den er an der Grabenstraße wieder verlassen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreisverkehr. Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

