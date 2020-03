Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim, Region - Kontrollen bringen Verstöße ans Licht

Einen berauschten Mann auf dem E-Scooter und weitere Fahrer kontrollierte die Polizei am Dienstag und Mittwoch in der Region.

Heidenheim - Am frühen Mittwoch fiel einer Polizeistreife gegen 00.15 Uhr ein Mann auf dem E-Scooter auf, der in der Kanalstraße unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Der 25-jährige Fahrer konnte auch keine Betriebserlaubnis vorzeigen. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Drogen fuhr. In seiner Wohnung fand die Polizei zudem eine Kleinmenge Marihuana. Die Drogen und den Scooter beschlagnahmte die Polizei. Der Mann muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Ein VW-Fahrer hatte versäumt, sein Auto zur Hauptuntersuchung zu bringen. Die war nur bis Mai 2019 gültig. Zwei andere Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Gerstetten - Zu viel Alkohol hatte am Dienstag ein Autofahrer in Gerstetten intus. Den kontrollierte die Polizei gegen 23 Uhr. Er musste seinen Ford stehen lassen.

Giengen, Niederstotzingen - Gleich zehn Fahrer waren am Dienstagmorgen ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Ein weiterer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zwei weitere hielt die Polizei an, weil sie das Handy am Steuer hatten. Innerhalb weniger Minuten kontrollierte die Polizei am Dienstag auch in Niederstotzingen zwei Fahrer mit dem Handy am Lenkrad. Gegen 2 Uhr war am Mittwoch die Fahrt für einen Opel-Fahrer zu Ende. Auch er hat keinen Führerschein.

Durch ihre Kontrollen möchte die Polizei die Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Das Ergebnis zeige, dass die Kontrollen auch notwendig sind. Deswegen wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

