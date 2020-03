Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eingangstür aufgehebelt

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Indem sie die Eingangstür aufhebelten, drangen Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Martinusstraße ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie eine Armbanduhr. Die Tatzeit lag zwischen 15.15 Uhr und 17.50 Uhr am Montag (2. März).

