Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Am Samstag, 29. Februar, hörte ein Anwohner der Straße Severinsweg, gegen 1.45 Uhr, einen Knall und anschließend laute Motorengeräusche vor seinem Haus. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er mehrere Plastikteile auf der Fahrbahn liegen. Am nächsten Morgen musste er dann feststellen, dass seine Grundstücksmauer offenbar durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Daraufhin informierte er die Polizei über den Vorfall. Die Beamten konnten Teile der Fahrzeugverkleidung des flüchtigen Unfallverursachers sicherstellen. Diese stammen von einem Pkw Mercedes Benz. Eine weitere Anwohnerin hatte zur Unfallzeit ein Fahrzeug gesehen, welches mit der Front vor der Grundstücksmauer stand und nach einigen Minuten davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Demnach müsste das flüchtige Fahrzeug an der gesamten Fahrzeugfront Beschädigungen aufweisen. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei weitere Zeugen, sowie Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell