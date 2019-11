Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsdiebstähle in Supermärkten

Bückeburg/Heeßen (ots)

(ma)

Heute Morgen um 02.25 Uhr überwanden Täter den alarmgesicherten Eingangsbereich des Supermarktes an der Eilsener Straße in Heeßen. Die Schiebetüren wurden aufgehebelt und brachial eingeschlagen.

Die Einbrecher suchten anschließend gezielt den Ablagebereich für Tabakwaren auf und entwendeten Waren im Wert von mindestens 7.000 Euro.

Die sehr wahrscheinlich gleiche Tätergruppe verübte bereits am 24.10.19 gg. 03.40 Uhr in Bückeburg an der Steinberger Straße mit einer ähnlichen Vorgehensweise einen Einbruchsdiebstahl. Geschädigt war auch hier die selbe Verbrauchermarktfiliale wie nun in Heeßen. Die Täter stahlen auch in Bückeburg Zigaretten im Wert von 6.000 Euro.

"Die Täter arbeiten in ihrer Vorgehensweise höchstprofessionell und nehmen das Risiko in Kauf, dass die Märkte alarmgesichert sind", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

In beiden Fällen waren Polizeikräfte in wenigen Minuten am Tatort und umstellten bzw. durchsuchten einen Einkaufsmarkt. Die Einbrecher, die vorrangig in der Nähe von Autobahnen agieren, waren verschwunden.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg steht mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen in Kontakt und geht momentan Auswertungshinweisen nach.

Zeugen, die Angaben zu beiden Einbrüchen machen können, wenden sich bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

