Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nachts im Schulgebäude angetroffen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (19.05.2020) zwei junge Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, sich unrechtmäßig Zugang zu einer Schule an der Silberburgstraße verschafft zu haben. Ein 32 Jahre alter Anwohner meldete gegen 00.30 Uhr, dass sich zwei Personen in der Schule aufhalten sollen. Mehrere Beamte fuhren zu der Schule und durchsuchten das Objekt. Es stellte sich heraus, dass zwei 24- und 25-jährige ehemalige Schüler eine unverschlossene Tür bemerkt hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt.

