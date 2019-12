Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksack verhakt sich und bringt Radfahrerin zu Fall

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Donnerstag, den 12.12.2019, kam es auf der Hauptstraße bei einem Überholmanöver zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen.

Gegen 12:30 Uhr fuhren eine 80-jährige und eine 53-jährige Bielefelderin auf dem Radweg der Hauptstraße in Richtung Brackweder Straße. Die 53-Jährige setzte zum Überholen an und fuhr seitlich an der 80-Jährigen vorbei. Dabei verhakte sich ihr Rucksack am Lenker der Seniorin. Dadurch kam diese ins Schlingern und stürzte letztlich zur Seite. Bei dem Sturz erlitt die ältere Dame leichte Verletzungen.

