Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Pkw erfasst

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 77 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagmittag (19.05.2020) an der Kreuzung Kriegsberg-/Kronenstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die 77-Jährige überquerte gegen 12.15 Uhr bei Grünlicht die Fußgängerfurt in der Kriegsbergstraße in Richtung Katharinenhospital. Zeitgleich bog ein 42-Jähriger, ebenfalls bei Grün, mit seinem Dodge aus der Kronenstraße nach links in die Kriegsbergstraße ein und erfasste die Fußgängerin. Durch den Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell