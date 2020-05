Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall geflüchtet: Polizisten finden abgerissenes Kennzeichen

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße in Eidinghausen wurde die Polizei am Montagvormittag gerufen. Eine Anwohnerin hatte am Morgen auf ihrem Grundstück ein beschädigtes Verkehrsschild entdeckt. Von dem Unfallverursacher fand sich zunächst keine Spur.

Die fanden die verständigten Polizisten aber schnell. An der Unfallstelle lag neben abgesplitterten Fahrzeugteilen ein abgerissenes Kennzeichen. So hatten die Beamten wenig Mühe, dass an der Halteranschrift auf dem Hof stehende beschädigte Auto, einen VW, zu finden. Weitere Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass ein 21-Jähriger zur Unfallzeit hinter dem Steuer saß. Der junge Mann konnte allerdings nicht angetroffen werden. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Unfallflucht zu.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der 21-Jährige zuvor in östlicher Richtung auf der Nordstraße fuhr und kurz hinter der Einmündung "Am Riepelhof" ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der Pkw gegen einen Leitpfosten und riss im Anschluss das Verkehrszeichen aus der Verankerung, welches rund 50 Meter weiter vor dem Haus gefunden wurde.

