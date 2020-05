Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe bauen Fahrzeugteile von Lkw ab

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Eidinghausen von einem Lkw einer Autovermietung diverse Fahrzeugteile gestohlen. Offenbar gingen die Kriminellen bei ihrem Beutezug gezielt vor, da sie von dem Lkw die Verkleidung der Fahrzeugfront samt der Scheinwerferelemente, die beiden Türen sowie aus der Fahrerkabine zwei Sitze entwendeten. Der Wert der Teile wird auf deutlich über 10.000 Euro geschätzt.

Der Filialleiter bemerkte am Montagmorgen den Diebstahl und verständigte die Polizei. Nach Angaben des Mannes befand sich der Lkw seit Samstagmittag auf einem Abstellplatz am Möllerweg nahe der A30. Wann sich in dieser Zeit der Diebstahl ereignete, ist derzeit unklar.

Daher hoffen die Ermittler, dass Zeugen verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug in diesem Bereich bemerkt haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

