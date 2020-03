Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Imbiss und Freizeitanlage

Bild-Infos

Download

Heimbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Imbiss und den danebenliegenden Räumlichkeiten einer Minigolfanlage.

Am Freitagmorgen stellte der Besitzer einer Imbisstube auf der Hengebachstraße fest, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde und Einbrecher in den Verkaufsraum gelangt waren. Dort entwendeten sie nach ersten Angaben Bargeld und konnten unerkannt flüchten. In die Räumlichkeiten der angrenzenden Minigolfanlage wurde ebenfalls eingebrochen. Auch hier konnte ein eingeschlagenes Fenster festgestellt werden. Ob die Täter in diesem Fall etwas entwendeten ist noch unklar.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell