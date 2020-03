Polizei Düren

POL-DN: Spinde aufgebrochen und Auto gestohlen

Kreuzau (ots)

Vom Parkplatz des Freizeitsbads in Kreuzau wurde am Sonntagnachmittag ein Auto gestohlen. Den Schlüssel dazu hatten die Täter zuvor aus einem Spind entwendet.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen zwei Spinde in der Umkleide des Schwimmbads auf. Sie entnahmen hieraus neben Bargeld und einem Mobiltelefon auch einen Fahrzeugschlüssel. Diesen nutzten sie anschließend, um das dazugehörige Auto vom Parkplatz am Windener Weg zu entwenden.

Als die Badegäste die Tat bemerkten, fehlte von ihrem Wagen bereits jede Spur. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen Pkw Skoda Fabia in schwarz mit den amtlichen Kennzeichen DN-QD178.

Hinweise auf den Verbleib des Wagens oder die Tathandlung nimmt die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

