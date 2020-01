Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Gaststätte

Hamm - Sandbochum (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend, 18. Januar 2020, 22.30 Uhr und Sonntagmorgen, 19. Januar 2020, 08.50 Uhr wurde in eine Gaststätte an der Dortmunder Straße im Ortsteil Sandbochum eingebrochen. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür zur Gaststätte auf und verschafften sich so Zugang zum Thekenbereich. Hier wurden mehrere Schubladen durchwühlt und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

