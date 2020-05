Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ungebetene Gäste im ehemaligen Hotel Deeke

Preußisch Oldendorf (ots)

Einbrecher sind in das ehemalige Hotel und Restaurant Deeke in Preußisch Oldendorf eingedrungen und haben dort zwei Kaffeevollautomaten gestohlen. Den Angaben des Besitzers zufolge ereignete sich der Einbruch in der Nacht zu Montag, 4. Mai, ab Mitternacht. Das Gebäude an der Mindener Straße soll abgerissen werden. Derzeit laufen dort die letzten Aufräumungsarbeiten.

Die Unbekannten hebelten laut der am Morgen verständigten Polizisten ein Fenster zum mittlerweile nahezu leer geräumten Festsaal auf und machten sich anschließend in der ehemaligen Küche zu schaffen. Ihre Beute dürften sie durch die Tür zum Festsaal ins Freie geschafft haben, da diese am Morgen geöffnet war. Der weitere Abtransport wird wahrscheinlich mit einem Fahrzeug erfolgt sein, so die Vermutung der Polizei. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Diese werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

