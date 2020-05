Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere kleinere Brände auf Friedhöfen

Bad Oeynhausen (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei insgesamt vier kleinere Brände gemeldet. Drei der Feuer entzündeten sich im Bereich von Friedhöfen, eines auf einem Feld.

So wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 14.20 Uhr wegen eines auf einer Grabstätte stehenden brennenden Lebensbaumes auf den Friedhof in Dehme in der Straße "Am großen Weserbogen" gerufen. Wenig später, gegen 15 Uhr, brannte in der Oberbecksener Straße ein Komposthaufen mit Schnittholz und Grünabfällen auf dem Vorplatz des Friedhofs "Mooskamp". Ebenfalls am Freitag, um kurz vor 16 Uhr, entzündete sich wenige Hundert Meter davon entfernt auf einem Feld am Steinbergweg auch ein Strohballen. Dieser wurde durch einen Traktor auf das Feld gezogen, um weiteren Schaden zu verhindern. Insgesamt wurden bei dem Feuer zwei Ballen beschädigt.

Einen Tag später, am Samstag gegen 18 Uhr, meldete ein Zeuge auch in Eidinghausen auf dem Friedhof in der Straße "In der Wiehwisch" Flammen. Hier hatte genau wie in der Oberbecksener Straße ein Komposthaufen Feuer gefangen.

Alle Brände konnten durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Auch wenn die Brandursachen derzeit unklar sind, schließen die Ermittler nicht aus, dass die Feuer von Unbekannten gelegt worden sind. Zeugenhinweise zu den möglichen Brandverursachern werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei entgegengenommen.

