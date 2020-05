Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomaten von der Wand gerissen

Preußisch Oldendorf (ots)

Mit roher Gewalt haben Unbekannte in Offelten einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gerissen und entwendet. Der Besitzer des Hauses an der Ecke Offelter Dorfstraße/Glockenweg hatte am Sonntagabend, 3. Mai, gegen 20 Uhr den Diebstahl bemerkt.

Die anschließend informierten Polizisten stellten fest, dass die zur Offelter Dorfstraße gelegene Wand durch den Diebstahl sichtlich beschädigt wurde. So waren Teile vom Putz der Außenfassade abgesplittert. Zudem steckten noch einige der zur Befestigung des Automaten dienenden Dübel in der Wand.

Der genaue Zeitpunkt des Diebstahls ist derzeit nicht bekannt. Der Hauseigentümer gab gegenüber den Beamten an, dass am Abend zuvor gegen 23 Uhr der Automat noch unversehrt an seinem ursprünglichen Ort hing. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kriminellen ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten und bitten um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

