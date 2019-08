Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) A8/Weilheim/Teck - Vier Verletzte nach Unfall auf A8

Nach einer Panne bei Weilheim ereignete sich am Dienstag auf der A8 ein Unfall.

Wie die Polizei berichtet, blieb kurz nach 8 Uhr ein Lastwagen auf der A8 nach einer Panne liegen. Das Fahrzeug stand auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Der Fahrer verständigte sofort die Polizei und bat um Hilfe. Eine Streife der Polizei war wenige Minuten später da und stellte das Auto mit Blaulicht auf dem linken Fahrstreifen ab. So sollte der Verkehr gewarnt werden. Das erkannte der Fahrer eines Kleinbusses offenbar zu spät. Der 48-Jährige fuhr ungebremst auf den Streifenwagen. Die Polizisten hatten zu dieser Zeit das Auto längst verlassen. Im Kleinbus erlitten vier Personen schwere Verletzungen. Drei davon waren nicht angegurtet. Sie wurden lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn für Stunden gesperrt. Deshalb bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.

Polizeipräsidium Ulm

