Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Paar in Wohnung überfallen

Karlsruhe (ots)

Ein älteres Paar wurde am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung in der Wichernstraße überfallen. Drei bislang unbekannte männliche Täter überraschten die 64-Jährige und den 80-Jährigen gegen 03.35. Uhr im Schlaf und fesselten sie. Unter Androhung von körperlicher Gewalt wurden sie zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Neben Bargeld nahmen die Diebe noch zwei hochwertige Uhren und ein defektes Mobiltelefon an sich. Glücklicherweise wurden die beiden Geschädigten bei dem Überfall nicht verletzt. Laut Beschreibung waren die Männer dunkel gekleidet, mit Sturmhauben maskiert und zwischen 25-45 Jahre alt. Wie die Räuber in das Wohnhaus gelangten ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

