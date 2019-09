Polizei Münster

POL-MS: Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 52-Jährigen an

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Münsteranerin tot aufgefunden - 52-Jähriger wegen Mordverdachts festgenommen" (ots vom 4.9., 13.21 Uhr)

Nach der Festnahme an seiner Wohnanschrift im Landkreis Pinneberg am Mittwoch (4.9.) wurde der 52-Jährige heute (5.9.) einem Richter beim Amtsgericht Münster vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an. Der 52-Jährige machte weiterhin keine Angaben zum Tatvorwurf. Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415 zur Verfügung.

