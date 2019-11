Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz an der Peene in Demmin beendet - 39-jähriger Demminer wurde in seiner Wohnung angetroffen

Demmin (ots)

Zunächst möchte ich mich für die Rechtschreibfehler in der vorausgegangenen Pressemitteilung entschuldigen. Ich war im Einsatz und habe die Erstmeldung unterwegs mit dem Handy geschrieben. Dabei sind mir einige Fehler unterlaufen, die so nicht passieren sollten.

Wie in der Erstmeldung (12.11.2019 09:41 Uhr) mitgeteilt wurde, gab es am heutigen Vormittag einen großen Polizeieinsatz mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei, des Polizeihubschraubers und Spezialhunden der Rettungshundestaffel, da ein Mann unbekannten Aufenthalts war und sein Hund an der Peene alleine herumlief und bellte. Während die Spezialkräfte vor Ort umfangreiche Suchmaßnahmen durchführten, haben die Beamten es Polizeihauptreviers Demmin und der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin mit den Ermittlungen begonnen. Dabei haben sie ermittelt, dass ein 39-jähriger Demminer der gesuchte Mann von der Peene sein könnte.

Währenddessen meldeten sich auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung mehrere Zeugen. Diese teilten mit, dass sie wissen, wem der Hund gehören könnte. Daraufhin wurden die Ermittlungen bezüglich dieser Person intensiviert. Dabei handelt es sich genau um den 39-jährigen Demminer, den auch die Polizeibeamten zuvor ermittelt haben. Der 39-Jährige konnte durch die Beamten der Kriminalpolizei alkoholisiert in seiner Wohnung angetroffen werden. Er wollte sich den Beamten gegenüber nicht weiter zu dem Sachverhalt äußern. Es geht ihm aber gut und er war auch nicht verletzt.

Der Polizeieinsatz konnte um 15:00 Uhr beendet werden. Vielen Dank für die Unterstützung der Rettungshundestaffel und der eingesetzten Polizeibeamten der Landespolizei MV.

Korrigierte Erstmeldung:

Derzeit laufen an der Peene in Demmin umfangreiche Suchmaßnahmen. Am 12.11.2019 gegen 07.00 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Polizei in Demmin mit, dass wahrscheinlich eine männliche Person in die Peene gelangt ist. Der Hinweisgeber, ein Angler, hat sich gegenüber des Schiffsanlegers in der Baumannstraße in Demmin aufgehalten, als er dort eine männliche Person mit einem Hund bemerkt hat. Einige Zeit später fiel dem Angler das auffällige Verhalten des Hundes auf, da dieser immer an die gleiche Stelle an die Peene lief und auffällig bellte. Der vermeintliche Hundehalter war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu sehen. Dadurch bestand der Verdacht, dass die männliche Person in die Peene gelangt ist.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin sind vor Ort und haben sofort mit den Suchmaßnahmen begonnen. Dabei werden die Beamten durch Beamte der Wasserschutzpolizei unterstützt. Der Polizeihubschrauber und Suchhunde der Rettungshundestaffel sind bereits im Einsatz. Im Zusammenwirken mit dem Ordnungsamt wird geprüft, wer der Hundehalter ist.

Wir bitten die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Der vermisste Angler ist von großer kräftiger Statur und hat graue, zu einem Zopf gebundenen Haare. Ein Bild des Hundes ist der Pressemitteilung angefügt. Wer kann Angaben zu dem Hundehalter machen? Wer hat Beobachtungen zu der männlichen Person gemacht?

