POL-ST: Laer-Holthausen, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Auf der Kreisstraße 72 in Holthausen ist am späten Dienstagabend (11.08.2020) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 22-jährige Grevener befand sich gegen 22.45 Uhr mit seinem Krad etwa einen Kilometer auf dem Steinfurter Kreisgebiet, in Richtung Laer fahrend. Den Schilderungen zufolge lief in dem Moment plötzlich ein Reh über die Straße. Offenbar kam es zu einem leichten Kontakt mit dem Tier. Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Münsteraner Krankenhaus. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Ein möglicherweise verletztes Reh konnte vor Ort nicht aufgefunden werden.

