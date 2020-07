Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Skoda-Fahrer rauscht Golf ins Heck 15.7.20, 22 Uhr

Oberndorf (ots)

Am Mittwoch ist es spät abends gegen 22 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen Oberndorf-Boll und der Talstadt gekommen. Kurz nach einem Parkplatz hat eine 21-jährige Golffahrerin mit dem linken Kotflügel ein Reh erwischt und musste deswegen anhalten. Dieser Bremsvorgang kam für den nachfolgenden 42-jährigen Skoda Fahrer zu überraschend, weswegen er auch aufgrund zu geringem Abstand in den Golf krachte. An dem Skoda entstand ein Schaden von 10.000 Euro, am Golf schätzt die Polizei den Schaden auf 7500 Euro. Die Golf-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für das Reh war das Unfallgeschehen verhängnisvoller. Es verendete noch am Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell