Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Pizzeria- Unbekannte entwendet Geldbörse

Vlotho (ots)

(sls) Eine bislang unbekannte Frau steht in Verdacht, am Freitagabend (17.7.) aus einer Pizzeria an der Langen Straße eine Geldbörse aus dem Kassenbereich entwendet zu haben. Gegen 19.45 Uhr befand sich die Unbekannte in der Pizzeria, musste aufgrund hohem Kundenverkehr zunächst im Tresenbereich warten. In einem scheinbar unbemerkten Augenblick nahm die Täterin dann die schwarze Lederbörse vom Kassenbereich, verließ die Pizzeria und flüchtete fußläufig in Richtung Herforder Straße. In der Geldbörse befand sich ein Geldbetrag in drei-stelliger Höhe. Die flüchtende Frau konnte wie folgt beschrieben werden: Sie war ca. 20-30 Jahre alt, mit südländischem Aussehen und dunklen Haaren. Sie trug eine grau-rote Fließjacke, graue Hose und schwarze Schuhe der Marke Puma. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet verlief bislang ergebnislos. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zur bislang unbekannten Frau machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

