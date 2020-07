Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei- Täter nutzen Drive-in-Schalter

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag (18.7.) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Herforder Straße in Schweicheln. Durch die Mitarbeiter wurde die Bäckerein am Freitagabend gegen 17.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. In der Nacht gegen 03.50 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass ein Fenster am Drive-in-Schalter offen stand. Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter durch das Fenster in die Bäckerei und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Hier wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Die Täter entwendeten aus dem Kassenbereich einen geringen Wechselgeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Da es sich im Tatortbereich um eine viel befahrene Straße handelt, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auch verdächtigen Personen in Tatortnähe machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell