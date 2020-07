Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr- Überholen über Abbiegespuren

Herford (ots)

(sls) Auf einen rücksichtslosen Autofahrer wurden zivile Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstagabend in Herford aufmerksam. Gegen 23.30 Uhr befanden sich augenscheinlich zwei Personen in einem dunklen 3er BMW im Bereich der Bahnhofskreuzung. Der Fahrer beabsichtigte augenscheinlich über die Linksabbiegerspur von der Straße Auf der Freiheit in die Wittekindstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Polizeibeamten Auf der Freiheit in Richtung Niedernstraße auf der Geradeausspur. Nachdem die Ampelanlage für beide Richtungen Grünlicht zeigte beschleunigte der BMW-Fahrer plötzlich sein Fahrzeug und fuhr über die Gegenfahrbahn der beiden Linksabbiegerstreifen der Niedernstraße in Richtung Enger weiter. Der ordnungsgemäß geradeausfahrende Verkehr musste so stark abbremsen, damit es zu keiner Kollision mit dem überholenden BMW kommt. Der BMW-Fahrer setzte sein Fahrt mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit von ca. 100 km/h fort. Im Kurvenbereich der Einmündung Bünder Straße fuhr er mit quitschenden Reifen und ausbrechenden Heck den langgezogenen Kurvenbereich in Richtung Enger weiter. Durch die Beamten konnten das Fahrzeug letztendlich nach weiteren Verstößen im Bereich des Westrings angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 20-jährigen Herforder der seinen Verhalten bei der ersten Befragung mit "völlig normal" beschrieb. Aufgrund der vorrangegangenen Verkehrsdelikte wurde der Führerschein des 20-Jährigen vorläufig beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

