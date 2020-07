Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelc- Radfahrer verletzt

Herford (ots)

(sls) Wie schnelle die Nutzung eines Radwegs entgegengesetzt der Richtungsfahrbahn zu einem Unfall führen kann, zeigt der Zusammenstoß zwischen einer Volvo-Fahrerin und dem Fahrer eines Pedelec. Der 66-jährige Pedelec-Fahrer aus Herford befuhr am Mittwochnachmittag (16.7.) gegen 14.45 Uhr die Enger Straße stadtauswärts. Er benutzte dafür den linksseitigen Radweg in Richtung Heidestraße. Im Einmündungsbereich der Heidestraße beabsichtigte zum selben Zeitpunkt eine 63-Jährige Herforderin mit ihrem PKW Volvo von der Heidestraße nach rechts auf die Enger Straße einzubiegen. Trotz langsamen Anfahrens übersah sie den von rechtskommenden Pedelc-Fahrer auf dem Radweg. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Radfahrer stürzte zu Boden. Aufgrund Verletzungen im Fußbereich musste der 66-Jährige mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

