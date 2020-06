Polizei Paderborn

POL-PB: BMW X5 gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Am Heidegrund in Elsen ist in der Nacht zu Montag ein BMW X5 gestohlen worden.

Der Besitzer hatte den Wagen am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr auf dem Stellplatz vor dem Haus abgestellt. Am Montagmorgen um 06.40 Uhr bemerkte er der Diebstahl. Der schwarze BMW 530i X-Drive hatte ein PB-Kennzeichen. Der Schlüssel des SUV mit "keyless-go"-System lag im Haus. Wie in anderen Fällen nutzten die Täter wahrscheinlich die Funkwellen des Schlüssels, um das Auto mit Hilfe von technischen Geräten unbemerkt zu öffnen und zu starten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Schützen Sie sich vor Autodiebstahl! Informationen und Tipps zum Thema Autodiebstahl sind auf der Internetseite der Polizei Paderborn eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance

