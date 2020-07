Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter ermittelt - Nachtragsmeldung zu: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer - Unfallbeteiligter flüchtig vom 11.07.2020

Herford (ots)

(sls) Am Samstag (11.7.) kam es in Herford auf der Elverdisser Straße zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung führten die Ermittlungen des Verkehrskommissariats auf einen 81-jährigen Fahrer aus Herford. Es besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt mit seinem Kleinwagen in Richtung Bielefeld unterwegs war und den Radfahrer mit seinem Auto touchierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu gewährleisten. Am Fahrzeug wurden entsprechende Spuren, die auf einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer hinweisen, festgestellt. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt. In diesem Zusammenhang bittet das Kommissariat weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell