Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Recyclingbretter aus dem Dorumer Amtsgarten entwendet (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Bereits in der Zeit vom 02.06.2020 auf den 03.06.2020 entwendeten unbekannte Täter insgesamt 60 so genannte Recyclingbretter von einer Baustelle im Dorumer Amtsgarten. Wer Hinweise zu den auffälligen Brettern oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dorum (Telefon 04742-926980) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell