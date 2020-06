Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Mittwochnacht (10.06.2020) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Nordheimstraße in Cuxhaven-Sahlenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Cuxhavener geriet aus bisher unbekannter Ursache mit seinem VW Passat in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Mercedes eines 71-jährigen Cuxhaveners. Durch den Unfall wurde der 71-jährige Mann schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden.

