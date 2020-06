Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 15-jähriger ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss bei nächtlicher Spritztour gestellt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 03:45 Uhr einen Mercedes. Im Fahrzeug befanden sich zwei Jugendliche. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Fahrzeugführer erst 15 Jahre alt und dementsprechend noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sein Beifahrer, ebenfalls aus Hemmoor, war erst 16 Jahre alt. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten beim 15-jährigen Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Der junge Mann gab an sich die Schlüssel heimlich genommen zu haben, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Im Anschluss wurden beide Personen an die Erziehungsberichtigten übergeben.

