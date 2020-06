Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallflucht im Parkhaus (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Montagnachmittag (08.06.2020), zwischen 14.00 Uhr und 17.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken einen weißen Pkw VW UP im oberen Parkdeck des Lindenhof Center in Langen. Am Pkw VW wurde die Fahrertür beschädigt, so dass erheblicher Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langen (Telefon 04743-928270) zu melden.

